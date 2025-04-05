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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قناة تليفزيونية تبدأ عرض مسلسل ولاد الشمس .. اعرف الموعد

ولاد الشمس
ولاد الشمس
أحمد البهى

اعلنت قناة dmc ، عن بدء العرض الثاني لمسلسل “ ولاد الشمس ” من بطولة أحمد مالك ، بداية من السبت القادم . 

وياتي ذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل “ ولاد الشمس ” خلال عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

مسلسل ولاد الشمس بطولة كل من الفنانين  احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.


ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

قناة DMC أحمد مالك ولاد الشمس

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