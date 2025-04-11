سوهاج .. انتهاء حياة مزارع صعقا بالكهرباء أثناء ري أرضه الزراعية في طما

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث لقي مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بري أرضه الزراعية، نتيجة ماس كهربائي من عمود إنارة بجوار مجرى مائي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص داخل مجرى مائي بأرض زراعية بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود للمدعو "علي ع. م. ع"، 52 عامًا – مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتوفي داخل مجرى مائي بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقه، المدعو "محمد ع."، 45 عامًا – مزارع، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه بري الأرض، حدث ماس كهربائي من عمود إنارة متواجد على حافة المجرى، مما أدى إلى صعقه ووفاته، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.