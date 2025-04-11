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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هاخد حقي بالقانون.. أول تصريح من نائب محافظ سوهاج بعد إقالة السكرتير العام

جانب من الواقعة بمحافظة سوهاج
جانب من الواقعة بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أول تصريح له عقب قرار وزيرة التنمية المحلية بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، قال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إنه لن يتنازل عن حقه، مؤكدًا: "هاخد حقي بالقانون".

وأوضح نائب المحافظ في تصريح خاص، أن ما تعرض له خلال افتتاح مسجد الكوامل بحضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، يمثل تجاوزًا لفظيًا غير مقبول، لا يليق بمكانة وموقع المسؤول التنفيذي داخل الدولة، ولا بمكانة المناسبة الدينية التي كانت تُجرى خلالها الفعالية.

نائب المحافظ: احترم الجميع ولكن لا تهاون بحقي

وأضاف "عبد الهادي" أنه يكنّ كل الاحترام للمحافظ، ولجميع القيادات التنفيذية، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بضرورة تطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول يخرج عن حدود اللياقة والسلوك المؤسسي.

وأشار إلى أن الواقعة لم تكن خلافًا إداريًا عابرًا، بل تجاوزًا صريحًا، تم توثيقه بالصوت والصورة، وتسبب في حالة من الاستياء داخل الأوساط التنفيذية، لافتًا إلى أن احترام المناصب لا يعني السكوت عن الإهانة.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت، منذ قليل، قرارًا بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج من منصبه، بعد تحقيقات داخلية أجرتها بناءً على مذكرة رسمية من المحافظ، إثر المشادة التي وقعت بين السكرتير العام ونائب المحافظ داخل مسجد الكوامل، وجرى خلالها توجيه ألفاظ اعتبرها كثيرون غير لائقة في حق نائب المحافظ.

ويترقب الشارع السوهاجي تطورات الموقف، في ظل مطالبات بمزيد من الانضباط داخل مؤسسات الدولة، واحترام المسؤولين لمواقعهم وللقيم التي تفرضها طبيعة العمل العام.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج التنمية المحلية سكرتير عام محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج

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