نشأت الديهي بعد زيادة أسعار المحروقات : ده قرار وعلاج

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار المحروقات، قائلًا "الزيادة التي حصلت الحكومة مش مبسوطة والناس زعلانة".



وتساءل "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "هل حد يتصور هما سعداء بالتأكيد لا؟ أي سياسي عايز راحة الناس وسعادة الناس ولو أخذ قرار عكس الراحة ده قرار وعلاج ودواء مر إنه الدواء المر ولذلك لابد أن يكون هناك رقابة صارمة".



وأَضاف "أنا زيك زعلان وحزين، ولكن هل ده معناه إني ألعن وأطالب بالهدم، هذا غير صحيح ولا يبني دولة ولا يخدم السياق العام قد تخطئ الحكومة وقد أكون غير راضي ولكن منظومة الدعم تحتاج إلى تغيير للدعم النقدي".



وتابع "يا دكتور مصطفى والحكومة والمجموعة الاقتصادية الأسعار تحركت ولسة فيه زيادة أخرى آخر السنة، ولابد أن يكون هناك يد من حديد ولازم يكون فيه دعم نقدي ونعوض الناس ونطبطب عليهم".



وأردف "رأيي الغي الدعم وحوله إلى نقدي واللي مستاهل يأخذه، علشان اضبط اقتصادي واضبط معدلتي، لأن لو الزعيق والكلام ده هيجيب نتيجة يلا كلنا نزعق ويلا كلنا نهد بلدنا وخلينا نتساءل هو الرجل اللي أخذ القرار سعيد والله ما سعيد ومعنديش حل تاني".