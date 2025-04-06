نشأت الديهي يكشف تفاصيل زيارة ماكرون و لقاءاته المرتقبة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، وذلك في ظل تعقيدات متزايدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد إن الزيارة تتضمن لقاءً مرتقبًا غدًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون، حيث من المتوقع أن يبحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، منوهًا بأن الزيارة كذلك تشمل عددًا من الفعاليات الثقافية والاقتصادية، من بينها توقيع 10 اتفاقيات تعاون و12 اتفاقية اقتصادية، إلى جانب زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المتحف المصري الكبير، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية المصرية الحديثة و"هدية مصر للعالم".



وأشار إلى أنه من المقرر أن يُلقي ماكرون كلمة في جامعة القاهرة، ضمن فعالية ثقافية كبرى يوم الثلاثاء، كما سيقوم بزيارة إلى معبر رفح الحدودي للاطلاع على جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث ستُعقد فعاليات مهمة في الموقع، في ظل رفض شعبي ورسمي مصري واسع لسياسات التهجير بحق سكان القطاع.