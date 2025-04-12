الديهي : أسامة الغزالي حرب عايز يرجّع البيه بالمخالفة للدستور

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، مقالًا كتبه أسامة الغزالي حرب، في جريدة الأهرام طالب فيه بعودة الألقاب الباشا والبيه والأفندي والهانم.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "في هذا المقال ارتكب فيه جرائم ليس رأي وليس تعبير، لأنه عايز يرجع الباشا والبيه والهانم والأفندي بالمخالفة للدستور المصري".

وأضاف "في المادة 26 من الدستور تقول إن إنشاء رتب مدنية محظور، ولكنه يبدو أنه لم يقرأها ولا يحترم الدستور، أنا في حالة صدمة هكذا يفكر المثقفون المصريون وهكذا يفكر النخب".



وتابع "كل الأسماء اللي طرحها رجال أعمال هو علشان رجل أعمال يبقى يأخذ باشا، هذا فيه نوع من العنصرية والنرجسية وسقطاته أصبتني بحالة غثيان، عايز أعرف القائمين على الجريدة هناك صدمة في نقل هذه المقالة يا أخي ارحمنا من هذه الأفكار".