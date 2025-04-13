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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم الخدمة ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لـ 6500 حالة إيجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية،مجهودات الفرق الطبية المشاركة فى في المباردة الرئاسية " عيون أطفالنا مستقبلنا " لتقديم العلاج لـ ٦٤٤٩ حالة إيجابية خلال ٥ أيام لطلاب المدارس الإبتدائية من المدارس المختلفة بالمحافظة والتي تم إجراء أعمال الفحص لهم وتم إكتشاف إصابتهم بمشكلات في الإبصار لأفتاً الى أهمية المباردة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية حيث أن التدخل المبكر في علاج تحديات الإبصار لدى الطلاب يساعدهم على التركيز والاستيعاب والنجاح والتفوق .

 عيون أطفالنا مستقبلنا

ومن جانبة أوضح الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مبادرة "عيونا مستقبلنا "لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الإبتدائية اإنطلقت بالمحافظة يوم الأحد الموافق ٩ مارس2025 ، وذلك بالتنسيق مع الجمعية العالمية لأندية الليونز إستهدفت فحص ٦٥٦ ألف و٩٥٠ طالباً وطالبة بالمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة ، وقامت بتحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠٪، من خلال الكشف على طلاب المدارس الإبتدائية بالمحافظة ، مؤكداً أنه تم البدء في إجراءات تقديم العلاج المناسب للحالات الإيجابية ، حيث تم خلال الأيام الخمس الماضية ، إستقبال ٦٤٤٩ حالة إيجابية تم صرف العلاج الدوائي لعدد ٤٨٠ طالباً، وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد ١٠٠٥ طالباً ، هذا بالإضافة إلى تحويل ٣٧ حالة لإجراء تدخلات جراحية متخصصة بالعيون داخل مستشفى دار العيون ، وذلك بإشراف الدكتورة نغم قوره منسق عام المبادرة الرئاسية بالمحافظة.

محافظ الشرقية المباردة الرئاسية عيون أطفالنا المدارس الإبتدائية

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