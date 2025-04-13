سارة: زوجي بيتعاطى مخدرات وحرمني من أولادي بعد ما طلبت الانفصال

تناول برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تفاصيل مأساة عاشتها "سارة" على مدار ثماني سنوات من زواجها.

وقالت سارة إلى إن زوجها كان يتعاطى المواد المخدرة منذ بداية الزواج، وقد حاولت مرارًا التحدث معه وطلبت منه العلاج حفاظًا على مستقبل الأسرة، لكنها لم تجد استجابة، بل كانت تُقابل بالإهمال والتهديد الدائم بأخذ الأطفال منها.

وتحكي سارة أن ذروة المعاناة كانت عندما حاولت الانفصال عنه بعد أن أصبحت الأوضاع غير محتملة، ليقوم بحرمانها من رؤية أطفالها تمامًا، وينقلهم إلى مكان مجهول.

وتابعت: "كلما غضبت وذهبت إلى بيت أهلي، كان يلاحقني ويأخذ الأطفال مني، بحجة أنني لا أستطيع تحمل مسؤوليتهم، وكان هذا السبب الدائم لعودتي إليه، لأني لم أكن أحتمل فكرة ترك أولادي معه".

واختتمت سارة حديثها بنداء مؤثر: "نفسي أشوف ولادي.. عشت معاهم كل لحظة، مين يرضى يحرم أم من أولادها؟"