أخبار التوك شو| تعليق أحمد موسى على ارتفاع أسعار الليمون.. تحذير عاجل من الأرصاد.. تراجع الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

الليمون أغلى من التفاح .. تعليق أحمد موسى على ارتفاع الأسعار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة، سواء في البنزين أو السولار، أثرت بشكل مباشر على السوق المصري، مشددًا على أهمية الاستماع لصوت المواطن الذي وصفه بأنه 'صاحب البرنامج الحقيقي'.



الري تكشف حقيقة غمر أراضي زراعية بالمياه وتحذر من التعدي على النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن غمر أراض زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل.



عاجل للحجاج| متحدث الصحة يكشف أهم التطعيمات الضرورية قبل السفر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أهم التطعيمات الضرورية قبل بدء موسم الحج.



الغرف التجارية: تراجع ملحوظ في سوق الذهب

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية دوليًا، بينما شهدت الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا.

الصحة: معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية وصل إلى 2.4 بنهاية 2024

أكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة المصرية والمشرف على المجلس القومى للسكان، أننا لدينا هدف قومي بالوصول لمعدل إنجاب كلي للمرأة المصرية 2.1 في سنة 2030، وكان هدفا للاستراتيجية الوطنية للسكان، وهو المعدل الذي يجعلنا دولة منتجية ونتعادل مع النمو الاقتصادي.



البلد رجعت بفضل ربنا.. أحمد موسى: الشعب يدفع ثمن ما حدث في 2011.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يدفع ثمن ما حدث في 2011، معلقا: "مصر تكبدت خسائر هائلة بسبب ما حدث في 2011".



أبو العينين: فخور بأننى مصري وأنتمي للبرلمان .. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» كلمة النائب محمد أبو العينين في جلسة مجلس النواب اليوم.

الصحة الفلسطينية: ما يحدث في غزة خرق واضح للقانون الدولي الإنساني

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في حق النظام الصحي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه عمل على استهداف مستشفى المعمداني في غزة، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمات الصحية في القطاع.

الأرصاد: تقلبات الربيع مستمرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية التي تشهدها مصر تُعد طبيعية في ظل استمرار فصل الربيع، الذي يتميز بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس.

شعبة الخضروات توضح أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود لعدة أسباب.

