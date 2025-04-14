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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتور عبد الله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الفني والتدريبي، وتبادل البيانات، ودعم مبادرات بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية في مصر والدول الإفريقية، بما يساهم في دعم الاستدامة البيئية، وتعظيم  الدور الحيوي للأرصاد الجوية في خدمة مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطيران، كما تم التطرق إلى قضايا التغيرات المناخية وتكنولوجيا الإستمطار.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور سامح الحفني بزيارة رئيس المنظمة، مشيداً بعلاقات التعاون المثمرة بين مصر و منظمة(WMO)، مؤكداً على أهمية توسيع هذا التعاون في ظل التحديات المناخية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على صناعة النقل الجوي.

وأكد وزير الطيران المدنى حرص الدولة المصرية على تطوير قدرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باعتبارها عنصراً محورياً في ضمان سلامة الملاحة الجوية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والتعاون الدولي يمثلان دعامة أساسية لتحديث منظومة الأرصاد في مصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الله المندوس عن سعادته بزيارة القاهرة، مُثمناً التطور الذي تشهده الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ودورها الفاعل في دعم أنشطة المنظمة إقليمياً ودولياً، موضحًا أن مصر تُعد شريكاً استراتيجياً للمنظمة، مشيداً بجهودها والتزامها بتعزيز خدمات الأرصاد، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

كما أشاد بالدور الريادي لوزارة الطيران المدنى المصرية في دعم مبادرات المنظمة، لاسيما في مجالات التنبؤ المبكر، والإنذار من المخاطر الجوية، وبناء القدرات في القارة الإفريقية.

وزير الطيران المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سامح الحفني الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك

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