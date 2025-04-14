بث مباشر .. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للكويت

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الاثنين 14 أبريل 2025.

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكويت ضمن جولته الخليجية، وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها ، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.