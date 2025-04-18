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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مارفل تطرح برومو فيلم The Fantastic Four: First Steps

The Fantastic Four: First Steps
The Fantastic Four: First Steps
نجلاء سليمان

أصدرت ستوديوهات مارفل المقطع التشويقي الرسمي الأول لفيلم “The Fantastic Four: First Steps”، المرتقب طرحه في 25 يوليو المقبل. 

يعيد الفيلم تقديم “عائلة مارفل الأولى” إلى الشاشة الكبيرة بعد استحواذ ديزني على شركة سينشري فوكس. 

يكشف البرومو الدعائي لفيلم The Fantastic Four: First Steps عن الظهور الأول لجوليا جارنر في دور سيلفر سيرفر، التي تحذر فريق “الأربعة المذهلين” من أن كوكب الأرض سيدمر على يد الكيان الكوني جالاكتوس، الذي يقوم بصوته الممثل رالف إينسون. 

تتخلل اللقطات مشاهد إثارة تجمع بين قدرات ريد ريتشاردز في التمدد وأجواء مستوحاة من ستينيات القرن الماضي، مع تلميح لخبر حمل سوز ريتشاردز بطفلهما الأول. 

يشارك في بطولة فيلم The Fantastic Four: First Steps كل من بيدرو باسكال، فانيسا كيربي، جوزيف كوين، إيبون موس، كما يشارك فيه كل من جون مالكوفيتش، بول والتر هاوزر وناتاشا ليون، إضافة إلى سارة نايلز.

أخرج الفيلم مات شاكن، فيما يتولى كيفن فيج الإنتاج بصفته رئيس مارفل، التي أعلنت أن “الأربعة المذهلين” سيظهرون في “Avengers: Doomsday” و”Avengers: Secret Wars” .

يمثل “The Fantastic Four: First Steps” البداية الرسمية للفريق الجديد من الأبطال، ومن المتوقع أن يشكل نقطة انطلاق لحبكة الأكوان المتعددة في أعمال قادمة. 

مارفل The Fantastic Four First Steps فانيسا كيربي

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