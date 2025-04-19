بحضور 3 وزراء .. افتتاح معرض زهور الربيع

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين.



ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، و الأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، و التربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، و أوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، و أنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.

ويمثل معرض زهور الر بيع ملتقى عالمي يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جتاح خاص لعشاق الصبار.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس الإرشاد الزراعي إن العارضين من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق يواصلون فرش منتجاتهم وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم.

وأشار إلى أن المعرض في دورته الحالية ال 92 سوف يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك اشتراك منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو في تنظيم المعرض لأول مرة

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.