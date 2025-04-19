مباراة ودية لتجهيز لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الفريق البورسعيدي المقبلة في الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة