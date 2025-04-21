يخت جنوب سيناء.. بيان هام من المحافظة بشأن حالة السياح وطاقم القارب

قالت محافظة جنوب سيناء إن جميع ركاب القارب السياحي الذي اصطدم بالشعاب المرجانية حالتهم مستقرة بعد إنقاذهم جميعا.

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن القارب أبحر من الغردقة وليس من شرم الشيخ.

وأضاف البيان، أن حادث يخت “فاير بيرد” أثناء رحلته من الغردقة إلى دهب، والذي وقع في منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

وتؤكد الجهات المختصة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، تم الإبلاغ عن وقوع حادث لليخت المذكور خلال إبحاره من الغردقة باتجاه دهب، وذلك قبالة سواحل منطقة نبق.

وطمأن بيان المحافظة الجميع بأن فرق الإنقاذ تمكنت، فور تلقي بلاغ الاستغاثة من المختصين بمدينة الغردقة، من إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت، والبالغ عددهم أربعة عشر شخصاً، موزعين على النحو التالي:

سبعة ممارسين للغوص (أربعة سائحين ألمان، سائحة سويسرية، و ممارسان مصريان سبعة أفراد من طاقم اليخت

وجميع الركاب وأفراد الطاقم في حالة صحية جيدة جداً ومستقرة، وقد تم توفير إقامة مناسبة لهم في منشآت فندقية بمدينة شرم الشيخ، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث.

وذكر البيان أن الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وطالبت محافظة جنوب سيناء، الجهات المعنية بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.