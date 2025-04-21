قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يخت جنوب سيناء.. بيان هام من المحافظة بشأن حالة السياح وطاقم القارب
سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية
انتهاء هدنة عيد الفصح في أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات وغياب التمديد
نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم
حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد في الركعة الثانية أثناء صلاة العشاء
وزير الرياضة السعودي عن محاولات ضم محمد صلاح؟: لا نسعى لاستقطاب النجوم الكبار
تسريبات سيجنال.. وزير الدفاع الأمريكي متهم بنشر معلومات حساسة حول ضربات اليمن
ليس لشم الفسيخ.. نصائح جمال شعبان في شم النسيم
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
الحضور بشرط.. زيزو يتسلم أول إخطار من الزمالك بموعد التحقيق
تقرير: سياسات ترامب النووية تدفع العالم لسباق تسلح جديد
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يخت جنوب سيناء.. بيان هام من المحافظة بشأن حالة السياح وطاقم القارب

المركب المصطدم بالشعالب المرجانية
المركب المصطدم بالشعالب المرجانية
ايمن محمد

قالت محافظة جنوب سيناء إن جميع ركاب القارب السياحي الذي اصطدم بالشعاب المرجانية حالتهم مستقرة بعد إنقاذهم جميعا.

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن القارب أبحر من الغردقة وليس من شرم الشيخ.

وأضاف البيان، أن حادث يخت “فاير بيرد” أثناء رحلته من الغردقة إلى دهب، والذي وقع في منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

وتؤكد الجهات المختصة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، تم الإبلاغ عن وقوع حادث لليخت المذكور خلال إبحاره من الغردقة باتجاه دهب، وذلك قبالة سواحل منطقة نبق.

وطمأن بيان المحافظة الجميع بأن فرق الإنقاذ تمكنت، فور تلقي بلاغ الاستغاثة من المختصين بمدينة الغردقة، من إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت، والبالغ عددهم أربعة عشر شخصاً، موزعين على النحو التالي:

سبعة ممارسين للغوص (أربعة سائحين ألمان، سائحة سويسرية، و ممارسان مصريان سبعة أفراد من طاقم اليخت

وجميع الركاب وأفراد الطاقم في حالة صحية جيدة جداً ومستقرة، وقد تم توفير إقامة مناسبة لهم في منشآت فندقية بمدينة شرم الشيخ، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث.

وذكر البيان أن الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وطالبت محافظة جنوب سيناء، الجهات المعنية بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

جنوب سيناء القارب الشعاب المرجانية اصطدام الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

ترشيحاتنا

المهرجان المسرحى لشباب الجنوب

عرض فني عن فلسطين.. المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يختتم الدورة التاسعة

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يعلن جاهزية حديقة شجرة الدر والممشى السياحي خلال شم النسيم

محافظ بني سويف يعتمد دعما إضافيا لاستكمال طريق "بدهل - منشأة أبو مليح" بمركز سمسطا

محافظ بني سويف يعتمد دعما إضافيا لاستكمال طريق بدهل - منشأة أبو مليح بمركز سمسطا

بالصور

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الفول السوداني.. كنز مهمل في مطبخك

فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني
فوائد قشر الفول السوداني

كيكة الفسيخ.. خطوات عملها بطريقة سهلة

طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ
طريقة عمل كيكة الفسيخ

انتبه.. عرضان بسيطان يشيران إلى الإصابة بسرطان القولون المميت

أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون
أعراض أولية تكشف عن الإصابة بسرطان القولون

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد