أخبار قنا| المحافظ يهنئ المسيحين بعيد القيامة.. وانطلاق الدورة العربية لخماسيات كرة القدم الـ19

شهدت محافظة قنا ، على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها زيارات محافظ قنا للكنائس والأديرة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وارتفاع ضحايا حادث الشيخية بقنا إلى حالة وفاة و6 مصابين، وانطلاق منافسات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى، والمسرح الدولى لشباب الجنوب ينفذ عروضا فنية بالمناطق الريفية.





محافظ قنا: المسلمون والمسيحيون نسيج وطني واحد لا يتجزأ



قدّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، خلال زيارته الرسمية لمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، في لفتة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

استقبله خلال الزيارة الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، والقُمص بولس متري، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، في أجواء يملؤها الود والتآخي، وتأكيدًا على وحدة النسيج الوطنى.

ارتفاع ضحايا حادث الشيخية بقنا إلى وفاة و6 مصابين



ارتفع ضحايا حادث تصادم توك توك وسيارة ميكروباص، أمام قرية الشيخية بمركز قفط جنوب قنا، إلى حالة وفاة و ٦ مصابين.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا ، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أمام قرية الشيخية، نتج عنه إصابة ٦ أشخاص.

انطلاق منافسات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد ، فعاليات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم و التي تنظمها الجامعة خلال الفترة من 20 إلى 24 ابريل الجارى على ملاعب القرية الاولمبية بمقر الجامعة بقنا و بمشاركة 17 جامعة.

تضمنت فعاليات حفل الافتتاح طابور عرض الجامعات المشاركة وفقرات رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية ، بإشراف الدكتور أشرف موسى، عميد الكلية، وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة لرعايةالطلاب بالجامعة، وردد خلالها الدكتور أشرف موسى، قسم البطولة على الجامعات المشاركة في منافسات البطولة.

لأول مرة.. المسرح الدولى لشباب الجنوب ينفذ عروضا فنية بالمناطق الريفية بقنا





نظمت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، مجموعة من الفعاليات، فى المناطق الريفية والأراضي الزراعية بقرية المراشدة بمحافظة قنا، ضمن فعاليات المهرجان المقام فى الفترة من ١٥ إلى ٢٠ ابريل الحالى.



وقال جمال محمد كمال، رئيس مجلس إدارة جمعية ريدك للتنمية المستدامة، إنه سعيد بما يقدمه المهرجان من فعاليات بمحافظة قنا، تزامناً مع أعياد الربيع، وما يقدمه المهرجان كنوع من التنوير المسرحى لأهالى جنوب مصر، وقد لاقى إقبالا من أهالى المحافظة، خاصة قرية المراشدة.