يويفا يكافئ الأندية: ريال مدريد يتفوق على برشلونة في توزيعات الملايين من بطولات المنتخبات

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تفاصيل توزيعاته المالية للأندية المشاركة في مسابقات المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، والتي شملت بطولات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات ونهائيات يورو 2024.

وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 233 مليون يورو، تم تخصيصه لصالح 901 نادٍ من 55 اتحادًا وطنيًا في أوروبا.

توزعت هذه العوائد بين المشاركات في دوري الأمم الأوروبية بنسختي 2020–2021 و2022–2023، بالإضافة إلى تصفيات ونهائيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث خصصت اللجنة التنفيذية لليويفا 100 مليون يورو لدوري الأمم، و140 مليون يورو ليورو 2024، بعد زيادة قدرها 10 ملايين يورو عن النسخة السابقة.

العوائد استُند فيها إلى مبدأ "التعويض العادل"، إذ يحصل كل نادٍ على حصة تتناسب مع عدد لاعبيه المشاركين في المباريات الدولية مع منتخباتهم.

وفي هذا السياق، صرح ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، قائلاً:"نجاح مسابقات المنتخبات هو نتيجة عمل جماعي، ويجب أن نُثمن مساهمات الأندية في تطوير اللاعبين ودعم البطولات."

من ناحية الأندية الإسبانية، تصدّر ريال مدريد قائمة المستفيدين بمبلغ قدره 4,786,036.31 يورو، متقدمًا على برشلونة الذي حل ثانيًا بفارق ضئيل بلغ 4,427,692.75 يورو، بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.