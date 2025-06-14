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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات بعد ضربات إسرائيلية على إيران

ذهب
ذهب
وكالات

قفز الذهب بعد أن شنّت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع نووية إيرانية وقيادات عسكرية بارزة، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

تقدّم المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.6% بعد ورود الخبر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية "ستستمر لعدة أيام طالما اقتضى الأمر لإزالة هذا التهديد". وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إسرائيل قتلت رئيس "الحرس الثوري" حسين سلامي.

وتعهّدت إيران بالرد "بقوة" على إسرائيل والولايات المتحدة، التي أكدت أنها "لم تشارك" في العملية.

ويتداول الذهب حالياً عند نحو 60 دولاراً دون أعلى مستوى قياسي بلغه 3,500.10 دولارات للأونصة في أبريل.

كرر نتنياهو في تصريحاته أن العملية "ستستمر لعدة أيام طالما اقتضى الأمر لإزالة هذا التهديد".

وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي، تعتقد إسرائيل أنها قتلت خلال الهجمات عدداً من العلماء النوويين وكبار الجنرالات الإيرانيين. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن حسين سلامي، قائد "الحرس الثوري"، كان من بين الضحايا.

قالت تشارو شنانا، استراتيجيّة لدى "ساكسو كابيتال ماركتس بي تي إي": "مخاطر الانتقام الإيراني، بما في ذلك التهديدات ضد القواعد الأميركية، تُضيف إلى حالة عدم اليقين وتدعم تدفقات الشراء نحو الملاذات الآمنة".

وأضافت: "مع توتر الأسواق وتدهور معنويات المخاطر، من المرجح أن يبقى الذهب مطلوباً كتحوّط، ليس فقط ضد مخاطر الصراع، بل أيضاً ضد احتمال انتقال تداعياته إلى التضخم والتقلبات".

بيانات أميركية ضعيفة تعزز مكاسب الذهب

واصل الذهب الصعود لليوم الثالث على التوالي، بعد أن عززت بيانات التضخم والوظائف الأميركية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أظهر تقرير يوم الخميس أن تضخم أسعار المنتجين الأميركيين ظل ضعيفاً في مايو، بينما كشفت بيانات أخرى أن طلبات إعانة البطالة المتكررة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.

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