قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنهى حياة شخص.. إحالة أوراق تاجر فاكهة في القليوبية إلى المفتى
بعد رحيل كومباريه.. إعلان اسم المدرب الجديد لـ نانت الفرنسي
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2025 في السعودية
الكشف عن المدير الفني الجديد لفريق إشبيلية الإسباني
بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية
موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن
عبد المنعم سعيد: إيران وجهت ضربات موجعة لإسرائيل رغم تعرضها للخيانة
تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء
دعاء شكر الله على النعم.. سببٌ لرضاه عن عبده
طهران تنذر القناتين 12 و14 الإسرائيليتين بالإخلاء بعد قصف التلفزيون الإيراني
سعر شيري تيجو 8 برو العائلية.. بحالة كسر الزيرو
فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النسخة الحية من فيلم How to Train Your Dragon يتصدر البوكس أوفيس في انطلاقة عرضه

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم
نجلاء سليمان

تمكن فيلم How to Train Your Dragon بنسخته الحيّة من تصدر شباك التذاكر الأميركي والعالمي، بعد أيام قليلة من بدء عرضه الرسمي في دور السينما، محققاً أرقاماً قياسية تجاوزت توقعات النقّاد وصنّاع السينما على حد سواء.

حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى داخل الولايات المتحدة وكندا إيرادات بلغت 83.7 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى افتتاحية تتراوح بين 65 إلى 80 مليون دولار.


وتُعد هذه الأرقام الأفضل في تاريخ سلسلة “How to Train Your Dragon”، بل وتفوقت على افتتاحية الجزء الثالث من النسخة المتحركة “The Hidden World” الذي افتتح بـ55 مليون دولار فقط في 2019.

لم يقتصر النجاح على السوق الأميركي، بل امتد ليشمل الأسواق العالمية، حيث جمع الفيلم حتى الآن 197.8 مليون دولار من إجمالي الإيرادات حول العالم.


وقد بلغت الإيرادات الدولية فقط 114.1 مليون دولار، وهو ما يدل على الشعبية الجارفة التي تحظى بها السلسلة في الأسواق الخارجية، خصوصاً أوروبا وآسيا.

وفي الهند، افتتح الفيلم بعائدات بلغت 4.88 كرور روبية (ما يعادل نحو 590 ألف دولار أميركي)، مما يجعله أحد أنجح افتتاحيات النسخ الحية في السوق الهندي لهذا العام. وتم طرح الفيلم بصيغ متعددة مثل IMAX و3D، إلى جانب نسخ مدبلجة باللغات الهندية والتاميلية والتيلوجو، ما ساهم في توسيع شريحته الجماهيرية.


وبفضل هذه الأرقام، أطاح الفيلم بمنافسه الأبرز “Lilo & Stitch” من المركز الأول بعد أن ظل على القمة لمدة 3 أسابيع متتالية.


في نهاية الأسبوع نفسه، حقق “Lilo & Stitch” حوالي 15.5 مليون دولار، بينما بلغت إيراداته الكلية محلياً 386.3 مليون دولار.


جاء بعد ذلك فيلم “Materialists” في المركز الثالث بـ12 مليون دولار، يليه “Mission: Impossible – The Final Reckoning” و”Ballerina”.


أخرج النسخة الحيّة دين ديبلويس، الذي أخرج أيضاً النسخة المتحركة الأصلية عام 2010، محافظاً على النمط البصري والدرامي الذي أحبّه الجمهور.


في ظل هذا النجاح المبكر، أعلنت شركة يونيفرسال بيكتشرز عن تحضيرات فعلية لإنتاج جزء ثانٍ من النسخة الحيّة، والمقرر عرضه في صيف 2027.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الفيلم في حصد الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة، رغم المنافسة المرتقبة من أعمال ضخمة مثل “Elio” من بيكسار و“28 Years Later”.

How to Train Your Dragon البوكس أوفيس شباك التذاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

شهادات الإدخار

شهادات 2025 الأعلى عائدًا في مصر.. كم تربح من 100 ألف جنيه شهريًا وسنويًا؟

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يصدر القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات

محمد صلاح وعمر مرموش

أحمد ربيع: صلاح ومرموش من أهم لاعبي العالم حاليا.. وأتمنى تمثيل المنتخب تحت قيادة العميد

مدحت شلبي

خلفا لإمام عاشور.. مدحت شلبي يكشف احتمالية غياب نجمي الأهلي أمام بالميراس

بالصور

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية.. خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع
إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية خبير يقدم نصائح للتعافي السريع

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحب والكراهية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

المزيد