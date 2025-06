النسخة الحية من فيلم How to Train Your Dragon يتصدر البوكس أوفيس في انطلاقة عرضه

تمكن فيلم How to Train Your Dragon بنسخته الحيّة من تصدر شباك التذاكر الأميركي والعالمي، بعد أيام قليلة من بدء عرضه الرسمي في دور السينما، محققاً أرقاماً قياسية تجاوزت توقعات النقّاد وصنّاع السينما على حد سواء.

حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى داخل الولايات المتحدة وكندا إيرادات بلغت 83.7 مليون دولار، ليتفوّق بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى افتتاحية تتراوح بين 65 إلى 80 مليون دولار.



وتُعد هذه الأرقام الأفضل في تاريخ سلسلة “How to Train Your Dragon”، بل وتفوقت على افتتاحية الجزء الثالث من النسخة المتحركة “The Hidden World” الذي افتتح بـ55 مليون دولار فقط في 2019.

لم يقتصر النجاح على السوق الأميركي، بل امتد ليشمل الأسواق العالمية، حيث جمع الفيلم حتى الآن 197.8 مليون دولار من إجمالي الإيرادات حول العالم.



وقد بلغت الإيرادات الدولية فقط 114.1 مليون دولار، وهو ما يدل على الشعبية الجارفة التي تحظى بها السلسلة في الأسواق الخارجية، خصوصاً أوروبا وآسيا.

وفي الهند، افتتح الفيلم بعائدات بلغت 4.88 كرور روبية (ما يعادل نحو 590 ألف دولار أميركي)، مما يجعله أحد أنجح افتتاحيات النسخ الحية في السوق الهندي لهذا العام. وتم طرح الفيلم بصيغ متعددة مثل IMAX و3D، إلى جانب نسخ مدبلجة باللغات الهندية والتاميلية والتيلوجو، ما ساهم في توسيع شريحته الجماهيرية.



وبفضل هذه الأرقام، أطاح الفيلم بمنافسه الأبرز “Lilo & Stitch” من المركز الأول بعد أن ظل على القمة لمدة 3 أسابيع متتالية.



في نهاية الأسبوع نفسه، حقق “Lilo & Stitch” حوالي 15.5 مليون دولار، بينما بلغت إيراداته الكلية محلياً 386.3 مليون دولار.



جاء بعد ذلك فيلم “Materialists” في المركز الثالث بـ12 مليون دولار، يليه “Mission: Impossible – The Final Reckoning” و”Ballerina”.



أخرج النسخة الحيّة دين ديبلويس، الذي أخرج أيضاً النسخة المتحركة الأصلية عام 2010، محافظاً على النمط البصري والدرامي الذي أحبّه الجمهور.



في ظل هذا النجاح المبكر، أعلنت شركة يونيفرسال بيكتشرز عن تحضيرات فعلية لإنتاج جزء ثانٍ من النسخة الحيّة، والمقرر عرضه في صيف 2027.

كما تشير التوقعات إلى استمرار الفيلم في حصد الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة، رغم المنافسة المرتقبة من أعمال ضخمة مثل “Elio” من بيكسار و“28 Years Later”.