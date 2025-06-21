ديدا : أليجري الأنسب لإعادة ميلان للواجهة.. وتعيين جاتوزو لإيطاليا قرار صائب

أعرب البرازيلي ديدا، أسطورة حراسة المرمى السابق لنادي ميلان ومنتخب البرازيل، عن ثقته في قدرة المدرب ماسيميليانو أليجري على قيادة الروسونيري نحو العودة إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب أنهاه الفريق في المركز الثامن بالدوري الإيطالي وابتعد على إثره عن المشاركات الأوروبية.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قال ديدا: "أعتقد أن تعيين أليجري كان قرارًا صائبًا للغاية. بعد الأداء والنتائج المحبطة في الموسم الماضي، كان من الضروري اتخاذ خطوة جديدة والانطلاق مع مدرب يعرف أجواء النادي جيدًا، وسبق له الفوز داخل هذه البيئة".

وأضاف: "في رأيي، أليجري يستطيع إعادة ميلان للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما يمكنه السعي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا في أقرب وقت".

وعلّق ديدا أيضًا على تعيين زميله السابق في ميلان، جينارو جاتوزو، مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي، قائلاً: "أنا سعيد جدًا له، فهو صديقي ورفيق درب قديم. لقد نضج كثيرًا على الصعيد الفني، وهذه فرصة عظيمة بالنسبة له".

واختتم الحارس البرازيلي السابق حديثه بالقول: "جاتوزو سيجلب الحماس والروح القتالية، وهو ما يحتاجه المنتخب الإيطالي حاليًا. أتمنى له النجاح الكامل، وآمل أن يقود الآزوري للعودة بقوة والمنافسة على كأس العالم من جديد".