محامي عائلة هلهل يرفض اعتذار محمد رمضان ويطالب بحذف اسم العائلة من أغنية أنا مافيا

كشف أحمد هلهل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بينه وبين الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته الجديدة "أنا مافيا إنت هلهل"، والتي يروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، أكد هلهل أنه تفاجأ في 11 يونيو الجاري بإطلاق الإعلان الترويجي للأغنية التي تضمنت كلمات اعتبرها مسيئة وتحط من شأن اسم عائلته العريقة في مصر.

وأوضح المحامي أن عائلة هلهل تتمتع بتاريخ طويل وسمعة محترمة في المجتمع المصري، حيث يمتد نسبها إلى الشاعر المهلهل بن ربيعة وتنتشر في عدة محافظات مثل الدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وقنا وبني سويف، مشيرًا إلى أن الإساءة في الأغنية تمس كرامة العائلة التي تحمل إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا عميقًا.

ونفى هلهل كل ما يُشاع عن طلب تعويض مالي من محمد رمضان، مؤكداً أن المطلب الوحيد هو حذف اسم العائلة أو تعديل الكلمات المسيئة في الأغنية، مشددًا على رفضهم الاعتذار المقدم الذي وصفه بأنه "عام وغير كافٍ" ولا يتضمن أي التزام بتغيير مضمون الأغنية.

وأشار المحامي إلى أن الأمر يتعلق بحماية سمعة العائلة من أي إساءة قد تؤثر على مكانتها، مؤكداً أن العائلة لا تسعى للتصعيد ولكنها ترفض قبول كلمات تحمل إساءات عنصرية وتفرقة تضر بالمجتمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جدل واسع بين الجمهور حول حقوق النشر والاحترام المجتمعي، ما يضع قضية الأغاني والأسماء الشخصية والعائلية في دائرة اهتمام النقاشات الثقافية والفنية في مصر.