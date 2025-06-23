بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين.. غدا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025 /2026 من غد الثلاثاء 24 يونيو الجاري ولمدة شهر من تاريخه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى يتم طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.



وفي هذا الإطار أرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمارة تغيير المسمى الوظيفي للمديريات التعليمية ، مؤكدة أنه يكون نموذج موحد لكل المديريات التعليمية وتقوم إدارة التنسيق المختص بتجميع البيانات من الإدارات التعليمية وفقا للنموذج المعد لذلك مرفق نموذج لملء البيانات المطلوبة على أن يتم الإرسال نسخة ورقية معتمدة، وأخرى إلكترونية (EXCEL) .

رابط صحيفة أحوال المعلم وخطوات تسجيلها وطباعتها

ومن جانبهم .. يبحث المعلمون عن رابط وخطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم التي يلزم تقديمها ضمن ملف الترقي للمعلمين وتغيير المسمى الوظيفي.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الوصول إلى رابط صحيفة أحوال المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم الآن من خلال الرابط التالي : https://teacher.emis.gov.eg/login

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم الدخول على رابط صحيفة أحوال المعلم باستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلمين ، لذلك لابد من تفعيله أولا باستخدام الرقم القومي وكود المعلم من خلال الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/

وبمجرد الدخول على رابط صحيفة أحوال المعلم ، يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومى والكود الوظيفي الخاص بالمعلم و الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، لتظهر في النهاية صحيفة أحوال المعلم بها بيانات المعلم كاملة وتكون جاهزة للطباعة.