على مدار 24 ساعة.. حملات إزالة ومصادرة للإشغالات بمدينة بورفؤاد

واصل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،الحملات المكبرة المفاجئة والتي قامت بها على مدار ٢٤ ساعة الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع البورفؤادي، واستراتيجية محافظة بورسعيد للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كل الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكل أنحاء المدينة.

كما أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بمحيط مساكن الفيروز وامتداد طريق 23 يوليو وذلك لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط على الشوارع الرئيسية.

رئيس مدينة بورفؤاد: تكثيف حملات رفع الإشغالات ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الإشغالات بنطاق محيط مسجد الشعراوي ومساكن الفيروز ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.