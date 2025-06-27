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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المركز القومي للسينما يقيم فعاليات ثقافية لإحياء ذكرى 30 يونيو

احتفالات ٣٠ يونيو
احتفالات ٣٠ يونيو
قسم الفن

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو بمقره الكائن في ٣٦ شارع شريف بوسط البلد.

الفعاليات في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وتتضمن ورشة رسم للأطفال تحت عنوان علم مصر وتهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأطفال من خلال التعبير الفني إلى جانب ندوة تثقيفية بعنوان بطولات من بلدنا تستهدف فئة الطلائع وتركز على تقديم نماذج من أبطال الوطن الذين سطروا صفحات من المجد في الدفاع عن مصر.

كما يُعرض الفيلم التسجيلي الشهيد من إخراج عاطف شكري وإنتاج المركز القومي للسينما وهو فيلم إنساني يتناول بطولات شهداء الوطن العريف عماد أمير رشدي والمقدم شريف محمد عمر والرائد محمد أنور جمعة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ويتناول الفيلم بطولاتهم في أعقاب ثورة يناير ويسلط الضوء على تضحياتهم في سبيل حماية الوطن ومكافحة الإرهاب من خلال رؤية فنية وإنسانية توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر المعاصر.

يعقب عرض الفيلم ندوة مفتوحة مع الجمهور لمناقشة الفيلم بحضور صناعه ويُذكر أن الفيلم مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل

وتستضيف الندوة الكاتب محمد نبيل محمد مؤلف كتاب حكايات الولاد والأرض والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ومخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة وتسليط الضوء على قيم التضحية والانتماء من خلال أدوات الفن والثقافة ويُذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

العرض يقام يوم الأربعاء الموافق ٢ يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف وسط البلد
الحضور مجاني ومتاح للجمهور العام.

٣٠ يونيو القومي للسينما احتفالات ٣٠ يونيو

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