إعلام إسرائيلي عن عدد من الجنود: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم

ذكر إعلام إسرائيلي عن عدد من الجنود، أنّ قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة استقبال مستشفيات قطاع غزة 103 شهيدا ، و 219 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أفادت صحة غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,259 شهيد و 132,458 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.