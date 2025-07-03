بورفؤاد.. ضبط جبن رومي منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية مكبرة

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ الحملات المكبرة على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من محمد سعيد، مديرة إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، وياسمين الطوخي، كبير مفتشي إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، وخالد عبد العزيز، مدير مراقبة الأغذية بمدينة بورفؤاد، وكريم الرحمن محمد السيد، مفتش بإدارة مراقبة الأغذية بمدينة بورفؤاد ،والمهندسة سارة السادات، مدير إدارة المتابعة بمدينة بورفؤاد، والمهندسة أميمة محمد، مديرة إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد، ومحمد المنصوري، مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة بمدينة بوفؤاد.

واستمرارًا لسلسلة الحملات والضربات الناجحة والمكثفة، فقد أوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن الجهات المعنية ضبطت خلال الحملة التفتيشية المكبرة كميات جبن رومي منتهية الصلاحية، موجهاً الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المحال المخالفة.

بهنساوي يوجه بإستمرار الحملات التفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة، ومراقبة المخزون السلعي، خاصة الاستراتيجي، منها طوال الوقت، ومتابعة حركتها وتوفير جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.