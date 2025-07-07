وزارة الصحة بغزة: 105 شهداء و356 مصابا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 105 شهداء و356 مصابا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 57,523 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 136,617.

وأوضحت الوزارة أن 6,964 شهيدا و24,576 مصابا سقطوا منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشارت إلى أن ضحايا محاولات الحصول على المساعدات بلغوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 شهداء وأكثر من 74 مصابا، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" إلى 758 شهيدا، وأكثر من 5,005 إصابات، ممن تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 105 شهداء (منهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض)، إلى جانب 356 مصابًا، مؤكدة أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، دون قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع.

من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من انهيار شامل في منظومة الغذاء داخل غزة، وسط تفاقم المجاعة ومنع المساعدات الإنسانية، ما يهدد بمزيد من الأرواح.