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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

24 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، اليوم الاثنين، في سلسلة غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وأفادت مصادر طبية ومحلية أن الغارات استهدفت منازل سكنية ومرافق مدنية في وسط وجنوب القطاع، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء، إلى جانب عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة.

وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة، مشيرًا إلى أن المجاعة تشتد يومًا بعد يوم في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف المكتب، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن الأسر الغزية "تُجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام"، موضحًا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال، في وقت يوشك فيه حليب الرضع على النفاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في وقت سابق عن استيائه الشديد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مجددًا دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع، في وقت تتعثر فيه جهود التهدئة ويفشل المجتمع الدولي في فرض هدنة تنقذ ما تبقى من الأرواح.

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