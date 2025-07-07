لفتة مميزة.. كيف عبرت سويسرا على استضافتها ليورو 2025

قامت السلطات في مدينة بازل السويسرية بتركيب 12 إشارة مرور معبرة في مواقع يرتادها مشجعو كرة القدم أثناء استضافة البلاد للبطولة التي تستمر قرابة شهر.

وينتظر المشاة الملتزمون بالقانون، المرأة الخضراء التي تركل كرة القدم قبل عبور الطريق خلال بطولة أوروبا للسيدات.

ويقع بعضها بالقرب من ملعب كرة القدم، والبعض الآخر بالقرب من محطة القطار.

وتقول نيكول رايف-ستوكر، المتحدثة باسم إدارة النقل في بازل: "ستبقى هذه الإشارات حتى نهاية بطولة يورو السيدات - وربما لبضعة أيام أخرى".

وأضافت رايف-ستوكر، أن الفكرة والتصميم قدمتهما إدارة الهندسة المدنية في سانت غالن، بينما صُنعت الإشارات من قِبل نفس الشركة التي تُصنّع إشارات المرور في بازل.

واختتمت: “وجدنا الفكرة رائعة، وسُمح لنا باستخدامها”.

وستستضيف مدينة بازل المباراة النهائية في 27 يوليو المقبل، إلى جانب مباريات أخرى.