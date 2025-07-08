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في ثالث لقاء خلال 6 أشهر| نتنياهو وترامب وجهاً لوجه.. هل تُفتح نافذة التفاهم لإنهاء حرب غزة؟.. خبير يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في ثالث لقاء خلال 6 أشهر| نتنياهو وترامب وجهاً لوجه.. هل تُفتح نافذة التفاهم لإنهاء حرب غزة؟.. خبير يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية والداخلية على كافة الأطراف، جاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لتفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول أهدافها، وسط إشارات إلى احتمالية التوصل إلى تفاهم أمريكي إسرائيلي قد ينهي الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا.

ضغوط أمريكية.. ورسائل غير معلنة

يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الزيارة تحمل أبعادًا تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية المعتادة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا واضحة على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو وقف العمليات العسكرية. ويؤكد أن الغضب الدولي المتزايد من الكارثة الإنسانية في غزة، إضافة إلى الانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضع إدارة ترامب في موقع حرج، ما يدفعها لمحاولة تحقيق اختراق سياسي قد يُحسب لها قبل الانتخابات القادمة.

مؤشرات على قرب التفاهم

تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، وفق ما يشير إليه السيد، تعكس وجود تقدم فعلي في المفاوضات، خاصة ما يتعلق بملف تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار. وأضاف أن واشنطن تسعى لاستثمار هذا التقدم لتحقيق إنجاز سياسي يعزز من صورتها الدولية، ويمنح الرئيس ترامب ورقة رابحة في معركته الانتخابية.

تعقيدات الميدان واشتراطات إسرائيل

رغم التفاؤل الحذر، يلفت اللواء نبيل السيد إلى أن أي اتفاق سيكون مشروطًا بتفاهمات أمنية تضمن لإسرائيل بعض مكاسبها العسكرية، إلى جانب التزامات أمريكية تتعلق بإعادة ترتيب الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك مستقبل حركة حماس ودور السلطة الفلسطينية، وتحديد معالم المرحلة المقبلة بوضوح.

تحديات داخلية وخارجية

ويحذر السيد من أن الطريق إلى التسوية لا يزال مليئًا بالعقبات، أبرزها الانقسام الحاد داخل الحكومة الإسرائيلية، وصعوبة إقناع الأطراف الفلسطينية بشروط قد تراها مجحفة، إلى جانب البيئة الإقليمية والدولية التي لا تزال تتسم بالتوتر والانقسام حيال ملف غزة.

اختبار للنيات والمصالح

زيارة نتنياهو إلى واشنطن تأتي في سياق بالغ الحساسية، وتبدو كاختبار حقيقي لمدى استعداد الأطراف الفاعلة لتقديم تنازلات متبادلة. فهل تنجح الدبلوماسية الأمريكية في هندسة حل يُنهي واحدة من أطول الحروب وأكثرها دمارًا في تاريخ غزة؟ أم أن الواقع السياسي المعقد سيعيد خلط الأوراق مجددًا؟ الأيام القليلة المقبلة قد تحمل الإجابة.

غزة ترامب إسرائيل النار واشنطن حماس

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