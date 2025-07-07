اتهام بالسـ..رقة.. مها الصغير في ورطة بسبب لوحة فنية ومنى الشاذلي ترد

أثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا بعد ظهورها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث قدمت لوحة فنية زعمت أنها من أعمالها الخاصة.





لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.





من جانبها، علّقت منى الشاذلي عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة أن اللوحة تعود للفنانة الدنماركية، مشددة على احترام حقوق المبدعين. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مها الصغير على هذه الاتهامات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.