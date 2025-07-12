نتنياهو أبلغ ترامب بعزم إسرائيل ضرب إيران حال استئناف النشاط النووي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم السبت، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، في حال استأنفت الأخيرة أنشطتها النووية.

تهديدات إسرائيلية في حال استئناف إيران لنشاطها النووي

وبحسب الصحيفة الأمريكية، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن نتنياهو أكد لترامب أن أي استئناف من جانب طهران لبرنامجها النووي سيُقابل برد عسكري فوري من جانب تل أبيب.

ترامب لا يعارض الضربة المحتملة

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن ترامب لم يُبدِ معارضة لطلب نتنياهو، وأوضح المسؤولون أن واشنطن، في عهد ترامب، لم تمانع تنفيذ إسرائيل لضربة ضد إيران في حال تجاوزت الأخيرة الخطوط النووية الحمراء.

تصاعد التوتر في المنطقة

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث تحذر عدة أطراف دولية من أن أي تصعيد عسكري في هذا السياق قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل واسع.