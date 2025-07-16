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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وإشغالات وغلق أنشطة مخالفة بعددٍ من المدن الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية، والالتزام بتطبيق معايير السلامة والحماية المدنية بالأنشطة التجارية.

 وشدد وزير الإسكان، على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات بشأن إمكانية التصالح لأي مخالفة بنائية جديدة تتم بعد صدور قانون التصالح، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية بالمدن الجديدة، واشتراطات ترخيص وتشغيل المنشآت التجارية.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم إزالة مخالفة بناء بمنطقة ابني بيتك، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، بمعاونة شرطة التعمير، مؤكداً مواصلة الحملات وأن جميع القطع المخالفة يتم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندسة مروة حسين، رئيس الجهاز، تنفيذ حملات الإزالة للتعديات ومخالفات البناء بمنطقة بيت الوطن، حيث تم إزالة الأعمدة الخرسانية المخالفة بقطعتي أرض، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وضبط المخالفات قبل تفاقمها.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة على القطاع الثالث، بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن قطع المرافق عن مركز تجاري لوجود العديد من المخالفات، بجانب إزالة الإشغالات بعدد من المراكز الأخرى، ومحور ٢٦ يوليو ومحيط كوبرى العبور، والتحفظ على ٤ مركبات "توك توك"، و 3 مركبات "تروسيكل" مخالفة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن إزالة لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح، بمنطقتي القرية السياحية الرابعة وغرب سوميد، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونفذ جهاز مدينة الشروق، برئاسة المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، حملة أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بقطعة أرض بالحي الثالث شرق، وقطعة أرض بالمجاورة 5 عمارات، لزيادة غرف السطح، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال المهندس بسام محمد فضل، إنه تم شن حملة بالتعاون مع الشرطة أسفرت عن تنفيذ ٦ قرارات غلق وتشميع وفصل الكهرباء ورفع عداد المياه للأنشطة المخالفة ورصد مخالفات متنوعة، مؤكداً الاستمرار في حملات الإشغالات ورفع المخالفات.

بدوره، أضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر 

أنه تم شن حملة أسفرت عن غلق وتشميع مبان بـ5 قطع أراضٍ داخل المدينة، لمخالفة تغيير النشاط.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطرق العامة بالحى الثالث والتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإزالة الإشغالات.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استكمال الحملات للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مطالبين أصحاب المحال التجارية وقطع الأراضي والوحدات بالالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك.

الإسكان المدن الجديدة مخالفات

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