تغييرات صحفية..محمود صبري رئيسا لتحرير الأهرام الرياضي وأحمد إمبابي لـ"بوابة روزاليوسف"

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور كلاً من علاء ثابت وكيل الهيئة وعمرو الخياط و حمدي رزق والدكتور سامح محروس و أسامة أبو باشا و سحر الجعارة أعضاء الهيئة و مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة الموافقة على ما يلي:

أولاً : تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي بدلاً من خالد عبد المنعم حسن اسماعيل، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثانياً : تعيين أحمد محمود هاشم خليفة رئيساً لتحرير مجلة أخر ساعة بدلاً من عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

ثالثاً : تعيين مصطفى يس عبد الرحيم محمد رئيساً لتحرير جريدة عقيدتي بدلاً من محمد فتح الله محمد علي الأبنودي ، لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

رابعاً : يتولى أحمد نصر السيد إمبابي رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف الإلكترونية بدلاً من الأستاذ أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، وذلك استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف.

كما ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها الفترة المقبلة وعرض نتائج أعمالها على اجتماع الهيئة القادم.