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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: الاهلي سدد راتب كولر وربيبرو لشهر يونيه بنحو 370 ألف يورو

كولر
كولر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عن مفاجأة بشأن راتب كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"الاهلي حول راتب كولر لشهر يونيو  حوالي ٢٢٠ ألف يورو  ودفع راتب مدربه ريبيرو حوالي ١٥٠ ألف يورو".

وكان قد شارك الإعلامي أحمد حسن تصريحات كريم الدبيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب 

الفرق كبير جدًا بين كولر وريبيرو كولر كان يقول دائما أنت مهم ولن ترحل)، ومع ذلك لم يكن يمنحني الفرصة، بل كان يراوغني ويخبرني قبل المباريات أنني سأشارك، ثم لا يحدث ذلك، لقد كان يراوغني كثيرًا".

وأكد كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحد أهدافه في الفترة المقبلة هو الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الجهاز الفني للنادي الأهلي قبل رحيله من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وقال الدبيس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي: "بعد كأس العالم للأندية، تحدثت مع المدير الفني ريبيرو وكابتن محمد يوسف وأكدت رغبتي في أن يكون الموسم المقبل مختلفًا بالنسبة لي من حيث المشاركة، وطلبت أن يكون صريحًا بشأن موقفي في الفريق".

وأضاف: "طلبت الخروج على سبيل الإعارة، وتفهم الجهاز الفني والإدارة رغبتي وساعدوني في ذلك.

وأوضح أنه خلال فترة المدرب مارسيل كولر، طلب الإعارة أيضًا، لكنه طلب مني البقاء، ووعدني بالمشاركة، لكن هذا لم يتحقق.

وأشار الدبيس إلى أنه كان يؤدي المطلوب منه في التدريبات ويظهر بمستوى مميز عند حصوله على الفرصة، مضيفًا: "كنت أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي، وعندما شاركت قدمت أداءً جيدًا".

وتحدث الدبيس عن النجم التونسي علي معلول، قائلًا: "معلول أسطورة من أساطير الأهلي، قريب من الجميع ويقدم النصائح دائمًا.. هو لم يكن مجرد محترف بل كان واحدًا منا، وأي لاعب سيأتي بعده سيكون مظلومًا مقارنةً بما حققه من بطولات وأرقام".

وكشف الدبيس عن كواليس انضمامه للأهلي، قائلاً: "كنت قريبًا من الاحتراف في بلجيكا، لكن أمير توفيق تحدث مع وكيل أعمالي، وقمت بتمزيق عقد الاحتراف من أجل الانضمام للأهلي.. بعد توقف المفاوضات، تواصل معي الكابتن محمود الخطيب وأمير توفيق وأكدوا لي أن الأهلي لا يفرّط في من يحبه".

وعن رأيه في اللاعبين، قال: "تريزيجيه لاعب كبير وسيكون إضافة قوية للأهلي فهو لاعب محترم وقائد، وعلى المستوى الشخصي أحبه جدًا".

وأوضح الدبيس: صراحة لم أكن أتوقع انضمام زيزو، لكنها كرة القدم، واللاعب المحترف يتعامل باحترافية كبيرة، هو لاعب كبير ومسؤول، دائم التركيز في عمله، وكل لاعبي الأهلي تفاجأوا بانتقاله، باستثناء محمد هاني الذي كان واثقًا منذ البداية وأكد أنه سينضم للقلعة الحمراء".

واختتم تصريحاته بالحديث عن كأس العالم للأندية، قائلاً: "كان هدفنا الوصول لأبعد نقطة، لكن لم نوفق.. كنت أتمنى المشاركة في البطولة، وتحدثت مع المدير الفني ريبيرو، لكن عودتي من الإصابة منعتني من التواجد في التشكيل الأساسي".

خالد طلعت خالد الغندور كولر الاهلي

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