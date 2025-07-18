قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يتلقى خطابا بوقف القيد لثلاث فترات لهذا السبب
وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة.. دار الإفتاء تكشف آراء العلماء في تحديدها
الداخلية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه
فيريرا يشيد بـ "القدوة".. ماذا قال عن عبد الله السعيد؟
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ
مصدر بالزمالك يكشف مصير المهاجم الفلسطيني مع الفريق
ياسمين فؤاد تشيد بـ 40 عامًا من الالتزام والمرونة البيئية لأفريقيا
أمين مساعد الجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ
أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال
انطلاق الدعاية لـ انتخابات الشيوخ.. القائمة الوطنية تبدأ حملة ضخمة في مختلف المحافظات
انقلبوا على بعض.. نائب حريدي: سموتريتش أسوأ من اليهود العلمانيين
غيابات الأهلي في معسكر تونس للاستعداد للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء

محافظة السويداء
محافظة السويداء
البهى عمرو

انقطعت الكهرباء بالكامل عن محافظة السويداء في سوريا، التي تشهد اشتباكات دموية بين الدروز والعشائر، وأسفرت عن مئات الضحايا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتسبب انقطاع الكهرباء في انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت بالمحافظة، وذلك عقب سيطرة عشائر البدو على مناطق في ريف السويداء الغربي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية النفير العام ضد الدروز، في الوقت الذي استهدف فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي رتلًا لقوات العشائر شمالي محافظة السويداء، صباح اليوم الجمعة.

وتشهده السويداء جنوب سوريا، حالة من الفوضى العارمة، إثر ارتكاب مجموعة من الجماعات المسلحة انتهاكات بحق المدنيين، بعد إعلان وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الجيش السوري من المحافظة.

واعتدت مجموعات خارجة عن القانون على حي المقوس، وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق المدنيين، بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنته وزارة الداخلية السورية، وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في المحافظة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بنزوح العديد من العائلات من أطراف محافظة السويداء جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش السوري من المحافظة وعودة الفصائل المحلية المسلحة.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزم بلاده الحفاظ على وحدتها ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن "سوريا ستقف صامدة أمام المحاولات الإسرائيلية لخلق الفتن فيها".

وأضاف "الشرع"، في كلمة متلفزة، تناول خلالها الأوضاع الأمنية في محافظة السويداء والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، أن "السوريين يرفضون تقسيم بلدهم"، مؤكدًا أن "سوريا ليست ساحة تجارب لمؤامرات وأطماع الآخرين".

وأوضح الرئيس السوري أنه "يعرف جيدًا من يريد جر سوريا إلى الحرب وتقسيم البلاد".

وبشأن الأوضاع في محافظة السويداء، قال الشرع إن "قوات الجيش أقرَّت الأمن في السويداء وحيَّدت العصابات المسلحة"، مشيرًا إلى أن الحكومة "قررت تكليف فصائل محلية ومشايخ العقل الدروز لاستعادة الأمن في السويداء".

ووجه الرئيس السوري رسالة مباشرة إلى أبناء الطائفة الدرزية، إذ أكد "أنهم جزء من البلاد"، داعيًا إياهم لعدم السير على طريق الانقسام.

محافظة السويداء السويداء سوريا الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد