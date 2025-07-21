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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر إضاءة هذه اللمبة بعداد الكهرباء

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء
لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تضئ لمبة باللون الأصفر  بعداد الكهرباء  الديجيتال أو مسبوق الدفع لعدة أسباب يجب تجنبها لان اضائتها تعني انه حدث تلاعب بالعداد  وتعرضك لمحضر سرقة كهرباء 

يستعرض صدى البلد لقرائه كل مايريد معرفته عن هذه اللمبة وكيف يمنع اضائتها في هذا التقرير.. 

 لمبة التلاعب اسم يطلق على لمبة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باللون الأصفر تُضئ فى أوقات معينة ولأسباب مُحددة، ويتضح من اسمها أن لها علاقة بأخطاء يرتكبها المشترك قد تعرّضه لمحضر سرقة.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها وهى:

أسباب إضاءة لمبة التلاعب

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على عداد الكهرباء لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل عداد الكهرباء من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

خطوات تجنب محضر سرقة التيار

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوباً لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في عداد الكهرباء مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المُهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

وعند تركيب العداد مسبق الدفع لأول مرة للمشترك قد يخطأ في التفرقة بينها وبين اللمبة الاخرى التى تضئ وتطفأ بصورة متتالية كالنبضات وهذه اللمبة تنبض 1600 نبضة كل كيلوا وات وتسريع وتبطئ حسب الأجهزة المستعملة. 

عداد الكهرباء محضر سرقة كهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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