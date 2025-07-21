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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد جبران: حريصون على ضبط الشارع المصري بعد تزايد عدد الحوادث

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
الديب أبوعلي

قدم الوزير محمد جبران وزير العمل، الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي حرص على مشاركة العميد أحمد جامع من إدارة المرور بمؤتمر إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال الديلفري، مؤكدا أن الموضوع الذي يعملون عليه يستحق التعاون من كافة الجهات المعنية ويجري العمل عليه منذ 3 شهور، وقد قاموا بعدد من التجارب لحماية هذه الفئة المهمة في حياتنا. 

وأضاف جيران - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي - الذي تنظمه الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإطلاق حملة “سلامتك تهمنا”، التي تستهدف في المرحلة الأُولىَ تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات “الديلفري”، أن الوزارة خاطبت الهيئة العربية للتصنيع للعمل على توفير أدوات الحماية وهي متوفرة بأسعار مناسبة، مؤكدا أن من يرغب من الشركات في شراء أدوات السلامة من مكان آخر له مطلق الحرية.

وأكد وزير العمل، أن حملة "سلامتك تهمنا" تحظى برعاية كاملة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تهدف لحماية وسلامة المواطن، وتوفير بيئة عمل آمنة خاصة لعمال توصيل الطلبات "الديلفري" والتي لا تقتصر على توصيل "الوجبات" فقط، بل تدخل في جميع الخدمات.

وشدد الوزير جبران على أنهم حريصين على تنفيذ أكثر من حملة لضبط الشارع المصري بعد تزايد الحوادث، والتي يكون الخطأ فيها مشترك، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات وأهمها الشركات التي يعمل بها عمال "الديلفري" كونهم أول فئة تسهدفها الوزارة من أولى حملاتها للسلامة والصحة المهنية، مختنما: بأن "الحوادث التي يتعرض لها هؤلاء العمال مؤلمة جدا وأقلها قد يصل إلى كسر". 

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