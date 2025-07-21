الخارجية: مصر تؤكد موقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا للقانون الدولي

رحبت مصر بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية، إن مصر تدعم بشكل كامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين إلى ما يسمى "مدينة إنسانية".

وأضافت الخارجية، أن مصر تؤكد موقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وتابعت الخارجية: "مصر ترحب بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذى يرتكبه المستوطنون".

وأكملت الخارجية: "مصر تؤكد على استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة".