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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم 23 -7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، سجّل  5343 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4675 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4007  جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو  37400 جنيه.

بورصة الذهب عالميا

سعر الذهب عالميًا سجّل 3392 دولارا للأوقية.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 بورصة الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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