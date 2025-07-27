قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل موعد مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال ..تفاصيل
البيوت حر مـ وت .. أحمد موسي : استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولاميه| بث مباشر
منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا
متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
محمد يوسف: معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه.. وجاهزون للموسم الجديد
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع نجم تشيلسي.. تفاصيل
ترامب: الأمر في غزة فظيع للغاية وما يحدث من سرقة للمساعدات فوضى
ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل اتخاذ قرار
بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز في صفقة ضخمة بـ75 مليون يورو
85.37% لعلمي علوم 81.7% رياضة 65.8% لأدبي.. ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكايات التجربة والوفاء للمهمشين.. عبير علي في ضيافة المهرجان القومي للمسرح

المخرجة عبير علي
المخرجة عبير علي
أوركيد سامي

في إطار احتفاء الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، استضافت فعاليات المهرجان المخرجة الكبيرة عبير علي، إحدى مكرَّمات هذه الدورة، في ندوة استثنائية ألقت الضوء على مسيرتها المسرحية الثرية، بحضور الناقدة الدكتورة لمياء أنور، وأدارت الحوار الكاتبة والناقدة مايسة زكي.

"الفنانة الاستثناء" بين دفتي كتاب..
استهلت مايسة زكي اللقاء بالإشارة إلى كتاب "عبير علي.. الفنانة الاستثناء" الذي أصدره المهرجان ضمن سلسلة توثيق مسيرة المكرمين، وهو من تأليف الدكتورة لمياء أنور، ووصفت زكي الكتاب بأنه مكتوب بلغة رشيقة تنبض بالفن والتقدير للتجربة، ووجّهت تساؤلاتها للمؤلفة حول عملية تأليفه.
من جهتها، أوضحت د. لمياء أنور أن تأليف الكتاب شكّل تحديًا مزدوجًا لها، بسبب عمق التجربة من جهة، ومواكبتها عن قرب من جهة أخرى، وأضافت: حين انتهيت من الكتاب شعرت أنني رسمت لوحة تشكيلية… واتخذت المنهج الوصفي التحليلي مدخلاً لقراءة عروض عبير علي، مع توظيف رؤية فلسفية ترصد ملامح مشروعها الفني.
وتحدثت أنور عن البصمة الخاصة لعبير علي في المسرح المصري، مؤكدة أنها "انحازت دومًا إلى المهمشين والهوامش، بعيدًا عن المركزية"، وأن كل أعمالها تُبنى بمنطق "المختبر المسرحي"، حيث تتكامل فيها عناصر العرض من أزياء وديكور إلى التكوينات البصرية، وهو ما يعود إلى تكوينها الأكاديمي وتدريباتها المتواصلة.

"النسّاجة المسرحية" التي تُشبع المتفرج
من ناحيتها، تحدثت مايسة زكي عن قرب معايشتها لتجربة عبير علي، مشيدة بقدرتها الفريدة على تشييد العروض المسرحية بإتقان شديد: عبير علي أشبه بـ 'النساجة'، إذ تُحكم كل تفصيلة في العرض، وعروضها مليئة بالبروفات، بالإشباع الجمالي، بالحضور المسرحي الكامل.

عبير علي: رحلتي بدأت من الحكاية..وتكريمي هنا الأهم في حياتي
في بداية كلمتها، وجّهت المخرجة عبير علي الشكر لإدارة المهرجان، مشيرة إلى أن تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح له مكانة خاصة: رغم أنني كرّمت في كثير من المحافل الدولية، فإن هذا التكريم هو الأهم في حياتي".
ثم بدأت عبير في سرد ملامح من رحلتها الشخصية والفنية، مشيرة إلى نشأتها الأولى في بيئة يغلب عليها الحكي الشعبي: نشأت على حكايات الأرض، وصوت جدتي وهي تقرأ الجرائد، وبدأت بالغربة، حيث كنا غرباء في الفيوم، ورافقني هذا الشعور طيلة سنوات حياتي".
انحيازها للمهمشين، بحسب قولها، لم يكن اختيارًا طارئًا، بل وُلد من تلك الحالة: قضايا التهميش، والعدالة الثقافية، والهوية الإنسانية هي التي شكلتني… ولهذا اخترت مسرح الحكي، لأنه لا يحتاج إمكانيات مادية كبيرة، ويُشرك الجمهور في صميم التجربة".

"المبدع مشروع باحث… حتى الموت"
عبير علي أكدت في حديثها على رؤية فلسفية وفنية متكاملة ترى فيها أن المبدع لا يتوقف عن التعلم والتجريب: المبدع مشروع باحث ومتدرب حتى الموت… المسرح لا يتوقف، ولا الإبداع يجب أن يتوقف، وأشارت إلى أن كل عرض تقدمه وراءه هاجس أو فكرة تشغلها وتشكل دافعًا أساسيًا للإنتاج، ضاربة المثل بعدد من أعمالها المسرحية 
من الفيوم إلى مختبرات الإبداع
سلّطت عبير الضوء على عملها في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومشروعاتها العديدة لتدريب الفنانين في أقاليم مصر، عبر مراكز التدريب المتخصصة، التي بدأت في المنيا ثم امتدت إلى المنوفية والفيوم، وقدمت هذه المراكز ورشًا لجمع التراث الشعبي وإعادة توظيفه إبداعيًا، ونتج عنها مشاريع وعروض نهاية كل عام، كان منها تدريبات على الرقص الشعبي وفنون الأداء.
كما تحدثت عن تجربتها مع فرقة المسحراتي، وكيف تم توظيفها في مشروع تدريبي واسع امتد إلى مختلف المحافظات، لخلق جيل مسرحي مدرب على الحكي والفنون الأدائية الأصيلة.

خلاصة المسيرة: سؤال دائم… وانحياز صادق
في ختام اللقاء، بدت عبير علي وفية لسؤالها الأول، ذلك الذي انطلقت منه منذ أن كانت "ابنة الغريب" في الفيوم، والذي لا تزال تبحث له عن إجابات على الخشبة، وربما لهذا، كما قالت، اختارت أن تبقى دومًا داخل "المختبر"، حيث يُعاد طرح كل شيء من جديد، وتُغزل كل خيوط العرض بخيوط الحكاية والتجربة.

اخبار الفن نجوم الفن المخرجة عبير علي مهرجان القومي للمسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

الكهرباء

أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

ترشيحاتنا

سوار ميتا

وداعًا للفأرة والكيبورد.. سوار ميتا الثوري للكتابة والنقر بدون لمس أي شيء بيدك

هاتف iQOO Z10 Turbo+

هاتف iQOO Z10 5G.. إمكانيات جبارة وسعر مناسب

رينو 19 موديل 1989

اركب رينو 19 سيدان بـ 90 ألف جنيه

بالصور

بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

حريق وسط البلد
حريق وسط البلد
حريق وسط البلد

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

فيديو

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد