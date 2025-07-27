ميني باص يصطدم بمجموعة أشخاص متوقفين على طريق السويس بالقاهرة

لفظت سيدتين أنفاسهم الأخيرة في القاهرة ، فيما أصيب نحو 6 آخرين بعدما اصطدم بهم ميني باص على طريق السويس، بنطاق القاهرة الجديدة.

حادث على طريق السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على طريق السويس بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة ميني باص بـ أشخاص متوقفين على الطريق بجوار سيارة معطلة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أنه اثناء توقف اشخاص بجوار سيارة معطلة اصطدم بهم ميني باص نتج عنه وفاة سيدتين وإصابة 6 آخرين.