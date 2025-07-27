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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي المتهم بنشر أخبار كاذبة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي، المتهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، وذلك إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد.

محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي المتهم بنشر أخبار كاذبة

وقد اتهمت النيابة العامة المتهم يحيى حسين عبد الهادي محمد، البالغ من العمر 70 عامًا (بالمعاش)، بأنه في غضون الفترة من يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2024 بمحافظة القاهرة، حرّض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك من خلال منشورات بثّها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المتاح للجمهور، دعا فيها جموع المواطنين إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بهما ضد مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة ومقاومة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء عملها وممارسة أنشطتها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما اتهمته النيابة العامة أيضًا بأنه روّج، بالقول والكتابة، بطريقة غير مباشرة، لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال منشورات نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، بهدف الإخلال بالنظام العام، وأنه استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، والتأثير على سير العدالة في جريمة إرهابية، باستخدام حسابه المسمى "يحيى حسين عبد الهادي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.

واختتمت النيابة العامة قرار الإحالة باتهام المتهم، بصفته مصري الجنسية، بأنه إذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، من خلال منشورات بثها على حسابه بموقع "فيسبوك"، تتضمن ادعاءات كاذبة حول تفريط مؤسسات الدولة في أراضيها، وتأسيس ما أسماه "الميليشيا"، وملاحقة الدولة لمعارضيها خارج إطار القانون، الأمر الذي من شأنه تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

يحيى عبد الهادي محكمة محاكمة نشر أخبار كاذبة مدينة نصر

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