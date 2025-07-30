لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس ، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض على قداسته أمورًا تخص العمل الرعوي في الإيبارشية.

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، حيث عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالإكليريكية.

واستقبل أيضا في المقر البابوي نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس.

تم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بلجنة الرهبنة.