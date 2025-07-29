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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل البابا غنوج بأقل التكاليف

بابا غنوج
بابا غنوج
ريهام قدري

إذا كنتِ تودين تقديم سلطة مختلفة نقدم إليكِ طريقة عمل البابا غنوج بخطوات سهلة ومذاق لذيذ:

 المكونات:

2 حبة باذنجان رومي كبير
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة خل (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
رشة كمون
رشة فلفل أسود
بقدونس مفروم للتزيين
رمان أو فلفل ألوان للتزيين (اختياري)

 الطريقة:

شوي الباذنجان:

اغسلي الباذنجان وجففيه، ثم اشويه على النار المباشرة أو في الفرن حتى ينضج تمامًا ويصبح القشر محترقًا.
اتركيه يبرد قليلًا، ثم قشريه واهرسيه جيدًا باستخدام شوكة أو في محضرة الطعام.

تحضير الخليط:

أضيفي إلى الباذنجان المهروس: الطحينة، عصير الليمون، الثوم، الخل (إن رغبتي)، الملح، الكمون، والفلفل الأسود.
امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

التقديم:

اسكبي الخليط في طبق التقديم.
زينيه بزيت الزيتون، البقدونس، والرمان أو الفلفل الألوان حسب الرغبة.
قدميه باردًا مع الخبز البلدي أو التوست.

 نصائح:

للحصول على نكهة مدخنة مميزة، اشوي الباذنجان على لهب الغاز مباشرة.
يمكنكِ إضافة ملعقة زبادي لو أردتِ قوامًا أكثر نعومة.

بابا غنوج طريقة بابا غنوج البابا غنوج

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