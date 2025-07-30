شقق بنك التعمير والإسكان 2025 بـ15% مقدم وتقسيط 10 سنوات.. لينك الحجز

أعلن بنك التعمير والإسكان فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق مشروعه الجديد لعام 2025، وذلك بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة، في موقع متميز أمام بوابة 6 بمدينة الرحاب، تحت اسم "كمبوند أكاسيا".

شقق بنك التعمير والإسكان 2025

يتضمن المشروع 711 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، موزعة على مبانٍ تتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، بتشطيبات عالية الجودة تناسب مختلف الأذواق.

تبدأ مساحات الشقق من 156 مترًا مربعًا وتصل إلى 310 أمتار، وتشمل تصميمات متنوعة مثل "السندس"، و"العلياء"، و"الروضة".

كمبوند متكامل الخدمات في قلب القاهرة الجديدة

يوفر كمبوند أكاسيا منطقة خدمات مركزية متكاملة تضم مسجدًا، مركزًا ثقافيًا واجتماعيًا، مولًا تجاريًا وإداريًا، مما يجعله مشروعًا سكنيًا متكاملًا يلبي احتياجات القاطنين اليومية والترفيهية.

نظام سداد مرن يبدأ من مقدم 15% فقط

يتيح بنك التعمير والإسكان فرصة الحجز بدفع مقدم يبدأ من 15% من قيمة الوحدة، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على فترات تصل إلى 10 سنوات.

ويتم احتساب الفائدة طبقًا للسعر المعلن وقت توقيع العقد، مما يوفر مرونة في السداد تناسب مختلف الفئات.

خطوات حجز شقق بنك التعمير والإسكان عبر موقع البنك

أتاح بنك التعمير والإسكان إمكانية الحجز الإلكتروني الكامل عبر موقعه الرسمي، من خلال الرابط التالي:

https://www.hdb-egy.com/online_booking/ ويتم الحجز وفقًا للخطوات التالية: الدخول إلى صفحة الحجز واختيار «تسجيل مستخدم جديد». إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. استلام رسالة قصيرة وبريد إلكتروني يحتويان على كلمة مرور مؤقتة صالحة لمدة 5 دقائق. إنشاء كلمة مرور دائمة تتكون من 8 أحرف على الأقل، تشمل حرفًا كبيرًا ورقمًا ورمزًا. تسجيل الدخول واستخراج رقم الاستمارة الخاصة بمقدم الحجز. تحويل المبلغ المطلوب عن طريق وسائل التحويل البنكي المختلفة مثل ACH أو Swift، أو من خلال حسابك في بنك التعمير والإسكان. بعد إتمام التحويل، تصلك رسالة تأكيد بإضافة المبلغ إلى حساب المشروع. عند فتح باب الحجز الرسمي، يمكنك اختيار الوحدة السكنية التي تناسبك إلكترونيًا.

هل ما زال الحجز متاحًا في شقق بنك الإسكان والتعمير 2025؟

نعم، لا يزال باب الحجز مفتوحًا حاليًا للوحدات السكنية ضمن مشروع كمبوند أكاسيا، ويُنصح بسرعة التسجيل وتحويل مقدم الحجز للاستفادة من أسبقية اختيار الوحدات في حال زيادة الإقبال.

المشروع يجمع بين الفخامة والموقع الاستراتيجي

يعد المشروع من أبرز مشروعات بنك التعمير والإسكان خلال 2025، إذ يجمع بين التصميم المعماري العصري والموقع الفريد في قلب القاهرة الجديدة، مع تسهيلات تمويلية نادرة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري.