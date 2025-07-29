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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدأ أمس .. الموعد الأخير لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

تعد مبادرة "سكن لكل المصريين 7" واحدة من أبرز المشروعات التي تسعى الدولة المصرية من خلالها لتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

وقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته، خاصة بعد الطرح الجديد الذي تم الإعلان عنه ويتساءل الملايين من المصريين عن آخر موعد للحجز والتقدم.

كراسة شروط “سكن لكل المصريين 7”

تمت إتاحة كراسة شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 7" اعتبارًا من 15 يوليو 2025، حيث تشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، وجزء من هذه الوحدات يُقدر بحوالي 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر. 

كما يتم منح الأولوية للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بحسب وزارة الإسكان.

جدول مواعيد التسجيل وسداد الحجز

بدأت عملية التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز اعتبارا من أمس الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، ومن خلال مكاتب البريد المميكن، يجب دفع 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. 

كما يتاح التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

آخر موعد للحجز

يستمر التقديم وسداد مقدمة جدية الحجز حتى 28 أغسطس 2025، حيث يمكن للمواطنين إتمام الإجراءات خلال هذه الفترة.

وتم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، حيث تغطي الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة.

كما تم تنفيذ 753.1 ألف وحدة ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.

وفيما يخص متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، تم تنفيذ 4.1 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.

مؤشرات نجاح سكن لكل المصريين 

تم تسجيل إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدايتها نحو 2.2 مليون عميل، وهذا يدل على نجاحها الكبير، حيث ارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان.

كما سجلت نسبة الإناث المستفيدات من المبادرة 24%، بينما بلغت نسبة الذكور 76%. ومع زيادة عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا، نجحت الشراكة مع القطاع الخاص عبر أكثر من 2000 شركة مقاولات، مما ساهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إعلان الطرح الجديد

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين 7 يتضمن 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم للمواطنين، مع منح الأولوية للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلانات المبادرات السابقة.

كما تم تحديث نظام التسجيل، حيث يمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بهم، مما يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل الازدحام في مكاتب البريد.

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