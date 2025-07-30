قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
تقديم كلية الشرطة 2025 ينطلق رسميًا غدًا عبر الإنترنت.. دليل شامل بالشروط والمطلوب
رفض دعوى إثبات نسب طفل لـ لاعب الزمالك السابق
إصابة 7 في انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي قرب مطار سفنكس
شوط أول سلبي.. لاعبو ليفربول يرفضون هدايا صلاح أمام مرمى يوكوهاما
​الغابة المتحجرة بجنوب سيناء.. حكاية كنز جيولوجي وسياحي فريد
عبادة لو فعلتها بحق سيغفر الله لك ما تقدم من ذنب وما تأخر
المتحدة تنعي لطفي لبيب بكلمات مؤثرة
أول تعليق من الكرملين علي زلزال كامشاتكا
2 نوفمبر موعد طعن أم شهد مسئولة سهرات سفاح التجمع على حكم سجنها 10 سنوات
الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلسها الاستشاري برئاسة أشرف العربي
مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن أليو ديانج.. تفاصيل

أليو ديانج
أليو ديانج
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن أليو ديانج. 

وكتب أحمد حسن: "خاص.. أليو ديانج لم يرفض تجديد عقده في الأهلي ولم يطلب راتبا كبيرا، لكن رغبته هي تأجيل الأمر إلى وقت لاحق".

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة  طلب  أليو ديانج  مبلغًا قدره مليون و800 ألف دولار مقابل تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "سألت داخل النادي الأهلي بشأن هذا الرقم، وتبين لي أن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا".

وتابع: "ديانج اشتكى من تهميشه خلال فترة المدرب السويسري مارسيل كولر، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة".

وأضاف: "إدارة الأهلي أكدت أنه لايزال لاعبًا أساسيًا ومهمًا في حسابات النادي، وريبيرو مقتنع تماما بإمكانيات ديانج، وأكد له أنه سيكون له دورًا بارزًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، الثلاثاء، على نظيره إنبي بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات مباراة ودية سرية، أقيمت خلف الأبواب المغلقة، استعدادًا لبداية الموسم الكروي المُقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، للمرة رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء.

اليو ديانج الاهلي احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

الصلاة

هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها

زلزال روسيا

أول تعليق من «البحوث الفلكية» حول إمكانية تأثير زلزال روسيا على مصر .. خاص

أحمد عبد القادر

الأهلي يوجه ضربة مفاجئة لأحمد عبدالقادر بقرار حاسم

صورة أرشيفية

الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟

الزمالك

مفاجأة مدوية .. الزمالك يُخطّط لخطف نجمي الأهلي

لطفي لبيب

موعد ومكان جنازة لطفي لبيب.. خاص

محمود الخطيب

لاعب الأهلي السابق يُطالب برحيل مجلس الإدارة لهذا السبب

ترشيحاتنا

درجة الحرارة

اليابان تسجل درجة أعلى موجة حر وسط ترقبها لموجة تسونامي

وزير مالية الاحتلال

سموتريتش: القرى المدمرة في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها

الخارجية الروسية

قلق روسي بالغ بشأن التهديدات المتكررة لإيران بشن ضربات جديدة

بالصور

بـ10 آلاف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

بأرخص سعر.. أول صور لسيارة بايك أركفوكس الكهربائية الجديدة

بايك أركفوكس
بايك أركفوكس
بايك أركفوكس

قدم 400 عمل درامي وكوميدي.. محطات مهمة في مسيرة لطفي لبيب الفنية

لطفي لبيب
لطفي لبيب
لطفي لبيب

أول شركة بريد تستخدم سيارات كهربائية في التوصيل

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

الفتاة التي تزعم انها ابنة الرئيس السابق

اعترفت بكل حاجة.. القصة الكاملة لفتاة تدعي أنها ابنة الرئيس السابق

رئيس الأركان يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات

رئيس الأركان يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للإتصالات

شقيق شيرين عبدالوهاب

شقيق شيرين يهاجم مدير أعمالها السابق: "نصاب وحرامي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد