أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن أليو ديانج.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن أليو ديانج.

وكتب أحمد حسن: "خاص.. أليو ديانج لم يرفض تجديد عقده في الأهلي ولم يطلب راتبا كبيرا، لكن رغبته هي تأجيل الأمر إلى وقت لاحق".

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة طلب أليو ديانج مبلغًا قدره مليون و800 ألف دولار مقابل تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "سألت داخل النادي الأهلي بشأن هذا الرقم، وتبين لي أن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا".

وتابع: "ديانج اشتكى من تهميشه خلال فترة المدرب السويسري مارسيل كولر، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة".

وأضاف: "إدارة الأهلي أكدت أنه لايزال لاعبًا أساسيًا ومهمًا في حسابات النادي، وريبيرو مقتنع تماما بإمكانيات ديانج، وأكد له أنه سيكون له دورًا بارزًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، الثلاثاء، على نظيره إنبي بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات مباراة ودية سرية، أقيمت خلف الأبواب المغلقة، استعدادًا لبداية الموسم الكروي المُقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، للمرة رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء.