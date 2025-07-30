نادِ روماني يخطف صفقة الزمالك الجديدة رسميًا

أعلن نادي كلوج الروماني تعاقده رسميًا مع أندريه كورديا لاعب نادى الطائي السعودي السابق.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يحسم وجهته بالعودة إلى الدوري الروماني.

وحسم النادي الروماني رسميا الصفقة، وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى كلوج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي.

وقال اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي: “سعيد للغاية باهتمام كلوج بضمى لقد تواصلوا معي فور انتهاء عقدي قبل شهرين والآن وقعت للفريق الذي كان حريص على ضمي”.

واختتم: “هدفي هذا الموسم هو الحفاظ على لياقتي والظهور بأفضل مستوى ممكن من أجل دعم الفريق في التأهل لدور المجموعات الأوروبي والمنافسة على لقب الدوري”.