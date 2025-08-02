البنك الأوروبي يطلق شراكة تنموية مع مستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار سعيه لتعزيز التنمية الصناعية ودعم بيئة الأعمال في مصر، عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءً موسعًا مع مستثمري منطقة جمصة الصناعية.

نظّمت اللقاء جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس احمد اسماعيل صبرة، وذلك ضمن جهودها لفتح قنوات تعاون نوعية مع شركاء التنمية الدوليين.

وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة: “يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا الصناعية، وتوفير الدعم الفني والتمويلي الذي تحتاجه لمواكبة متطلبات المنافسة إقليميًا ودوليًا”.

وأضاف صبرة أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًا من جانب وفد البنك الأوروبي للخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، والتي تتنوع بين الدعم الاستشاري والتدريب الإداري، وبرامج تحسين الحوكمة، والتخطيط المالي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن مجلس ادارة الجمعية يسعي من خلال هذه الشراكات إلى تحفيز فرص النمو والاستثمار في جمصة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من اهتمام حكومي متزايد باعتبارها من المناطق الصناعية الواعدة على الساحل الشمالي للدلتا.

واكد على التزام الجمعية بدورها كهمزة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية، مضيفًا: “نحن نؤمن بأن بناء اقتصاد إنتاجي حديث يتطلب انفتاحًا على الخبرات العالمية والاستفادة من أدوات التمويل الذكي والدعم المؤسسي، وهو ما نعمل عليه بالفعل مع شركائنا الحاليين والمستقبليين”.

وشارك في اللقاء مجلس ادارة الجمعية من بينهم المهندس شريف علوان نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمود ابوالعزم امين الصندوق الجمعية ومن اعضاء مجلس الادارة هالة ابوحلاوة وربيع حجازى والهادى قوره

كما حضر الاجتماع المهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وشارك ايضاً العميد محمود مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد من أبرز المؤسسات التمويلية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب وشرق المتوسط، ويستهدف من خلال تدخلاته تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، وخلق بيئات أعمال أكثر مرونة وتنافسية.